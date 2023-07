Anhanguera ganha centro de distribuição dos Correios

Estrategicamente instalado entre as Rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont e Dom Pedro, próximo ao aeroporto Viracopos, que é o maior terminal aéreo de importação de cargas do Brasil, o novo centro de encomendas evitará que as compras importadas para moradores de SP cheguem em Santos ou Guarulhos e sejam enviadas para o aduaneiro de Curitiba, o que costuma deixar a entrega mais demorada e cara.

As cargas internacionais transportadas pelos Correios ganharam um novo centro de distribuição. Fica em Valinhos, na região de Campinas, São Paulo, e é o primeiro fora de uma capital, já que as outras unidades estão em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

A partir de agora, as cargas poderão ser liberadas sem impostos, confiscadas ou tributadas, com análise da Receita Federal, Exército, Anvisa, Ibama e Vigiagro, em escritórios que ficam dentro da unidade.

O novo Centro Internacional dos Correios de Valinhos tem capacidade para receber 60 mil encomendas por dia, e acelerar a distribuição da carga que chega do exterior.

A unidade fica próxima ao Aeroporto Internacional de Viracopos, e tem acesso rápido também ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Centro logístico localizado a 40 minutos de Americana começa a operar na próxima segunda.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, explica porque a localização do novo centro de distribuição vai representar economia de tempo para quem espera por encomendas do exterior.

Fabiano Silva disse ainda que o Centro de Valinhos faz parte de um projeto de descentralização das encomendas, a partir da abertura de novos centros, previstos para Brasília, e em cidades do Norte e Nordeste.

O objetivo é valorizar a estatal, que foi sucateada nos últimos anos para forçar a privatização. Em abril deste ano, o governo federal retirou os Correios da lista de programas de desestatização.

