Anitta anunciou em seu perfil o videoclipe ACEITA ANITTA trazendo elementos da sua religião, o Candomblé.

No país onde tantos terreiros são queimados e pessoas são mortas por causa da intolerância religiosa, a resposta da cantora é um tapa na cara dos preconceituosos: “Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais.”

Anitta perdeu mais de 100k de seguidores no Instagram após postar sobre a sua religião ( Candomblé ) Fãs da cantora subiram a tag ACEITA ANITTA , após a cantora falar sobre o ocorrido.

Ex-pastora, Ana Akiva posa sexy e diz que se incomoda com fama de recatada

Ex-Miss Bumbum, Ana Akiva encerrou sua carreira como modelo em 2017 para se tornar pastora evangélica. Durante os últimos quatro anos ela pregou no interior de São Paulo, e recentemente decidiu abandonar a religião para se tornar influencer +18 e faturar com seus nudes e vídeos picantes.

Uma das estrelas do OnlyFans e da Privacy, Ana fez um novo ensaio sensual para mostrar o shape renovado e contou que fica incomodada com a fama ‘irreal’ de recatada. Para ela, o novo momento de vida nada tem a ver com a igreja. Muito pelo contrário.

“Virei a Sandy do pornô (risos). Não sou santinha, já tive minha fase recatada na igreja. Mas agora voltei à minha essência. Estava infeliz, me prendendo. Agora me libertei. Não quero essa fama para mim. Gosto de provocar, de sensualizar, de me exibir, de mexer com os homens”, confessa. “Fico irritada com isso. A santinha não existe mais”, avisa.

É justamente esse ‘lado B’, mais hot, como ela mesma diz, que Ana mostra nas plataformas adultas. Além de cenas de exibicionismo, flagras públicos e fetiches, ela gravou recentemente seu primeiro pornô com um homem. Com o vídeo, faturou R$ 100 mil.

“Acabei de gravar uma suruba com amigas e logo vou lançar outra cena com ator pornô, o mais famoso hoje do Brasil. Sem arrependimentos, faço com tesão, por prazer. E as pessoas precisam respeitar isso. Estou em outra fase da minha vida, não quero ser rotulada como a santinha. Prefiro ser conhecida como a gostosa da internet”.

Fotos: Divulgação

