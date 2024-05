Acompanhado de uma equipe de voluntários, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) partiu

na madrugada desta segunda-feira (13/05) levando uma carreta com 25 toneladas de doações, amor e solidariedade para o povo do Rio Grande do Sul. Moradores e empresas da cidade podem continuar entregando seus donativos para o povo gaúcho no Paço Municipal (Av. João Pessoa, nº 777) até as 16h desta sexta-feira (17/05).

Leitinho foi “convocado” pelo prefeito de Bento Gonçalves/RS, Diogo Segabinazzi. Segundo o gaúcho, por ser médico veterinário, o colega de Nova Odessa terá uma importante missão (além de ajudar as pessoas afetadas pelas chuvas e pelas enchentes): auxiliar no atendimento dos animais resgatados das águas devido à tragédia dos últimos dias, que continua assolando grande parte do estado do Sul.

“Para fazer o bem, não depende de ninguém. É tão importante sermos úteis na vida das pessoas, dos animais e da natureza. Obrigado a cada um que trouxe sua doação para os necessitados. A população de Nova Odessa é tão solidária que em um dia (no sábado), já arrecadamos mais meia carreta, que será também enviada para o Rio Grande do Sul. Agradeço também as empresas Barbarex e LeoFran pelas doações e pelo transporte” disse o prefeito Leitinho.

A equipe de Nova Odessa que segue rumo ao Rio Grande do Sul, conta com voluntários treinados e integrantes da Defesa Civil e Guarda Civil Municipal, além de uma enfermeira. A carreta com os donativos recebidos durante a última semana contém mais de 25 toneladas de donativos entregues pela população e empresas de Nova Odessa, que serão distribuídos para famílias em estado de vulnerabilidade na região Sul.

Novas doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul podem ser realizadas no Paço Municipal até sexta-feira, dia 17/05, às 16h. “Faça sua parte e venha ajudar o trabalho dos voluntários a realizar o processo de triagem dos donativos, auxiliando na separação e organização das doações”, explicou a presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda.

“Estamos recebendo alimentos não perecíveis, água, ração para cachorros e gatos, medicamentos, roupas e calçados. Uma observação importante é que se atentem para a validade dos medicamentos e que as roupas e calçados estejam identificados com seus tamanhos, para serem direcionados com mais rapidez e eficácia para quem realmente precisa”, acrescentou.

SEJA VOLUNTÁRIO

Como parte da equipe viajou para o Sul, a Prefeitura de Nova Odessa está solicitando também voluntários para auxiliar no trabalho de separação, organização e embalagem dos donativos que serão enviados para o Rio Grande do Sul na segunda remessa. Os voluntários interessados podem comparecer ao Paço Municipal de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

