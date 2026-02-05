A Avenida Anhanguera será interditada nesta quinta-feira (5) para a extração de uma árvore que se encontra seca no canteiro central da via, nas proximidades da Agropecuária Mello.

Horário do fechamento da avenida

O bloqueio terá início às 9h30 e ocorrerá nos dois sentidos da via. O fluxo de veículos no sentido bairro será desviado para a Av de Cillo, na altura do Centro Social Urbano (CSU).

Já no sentido Centro, o desvio ocorrerá na rotatória do Jardim São Francisco.

Após a conclusão do serviço, o tráfego será liberado. A Prefeitura realizará a sinalização da interdição e solicita atenção dos motoristas que trafegarem pela região.

