Nova Odessa realiza vistoria anual da frota do Transporte Escolar

Fiscalização do Departamento de Trânsito já avaliou 26 veículos que atendem alunos da Rede Municipal e Estadual

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa realizou na manhã desta segunda-feira (03/02) a vistoria e fiscalização anual de cerca de 30 ônibus utilizados pelas empresas contratadas para o Programa de Transporte Escolar Gratuito dos alunos das escolas públicas do município.

Durante a fiscalização, são verificados diversos itens de segurança, incluindo documentação dos veículos e dos motoristas, sinalização e toda a estrutura do transporte. “Até agora, 26 veículos já foram vistoriados, ficando apenas três pendentes. Alguns tiveram observações simples, como uma seta queimada ou um limpador de para-brisa que precisa de ajuste, coisas simples de resolver. Esses veículos vão ser reapresentados na Diretoria de Transportes para a validação final e, ainda nesta semana, já estarão em circulação, garantindo o transporte seguro das nossas crianças”, disse o secretário adjunto de Segurança Pública, Sílvio Natal.

Alunos

Mais de 1,5 mil alunos são transportados diariamente, entre estudantes da Rede Municipal e da Rede Estadual. O transporte dos alunos das creches e escolas municipais é custeado integralmente pela Prefeitura, com recursos próprios. Já o transporte dos estudantes das escolas estaduais é realizado por meio de convênio entre o Município e o Governo do Estado, que repassa recursos para auxiliar no custeio do serviço.

