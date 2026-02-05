Nova Odessa realiza vistoria anual da frota do Transporte Escolar

Fiscalização do Departamento de Trânsito já avaliou 26 veículos que atendem alunos da Rede Municipal e Estadual

Leia Mais  notícias da cidade e região   

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa realizou na manhã desta segunda-feira (03/02) a vistoria e fiscalização anual de cerca de 30 ônibus utilizados pelas empresas contratadas para o Programa de Transporte Escolar Gratuito dos alunos das escolas públicas do município.

Durante a fiscalização, são verificados diversos itens de segurança, incluindo documentação dos veículos e dos motoristas, sinalização e toda a estrutura do transporte. “Até agora, 26 veículos já foram vistoriados, ficando apenas três pendentes. Alguns tiveram observações simples, como uma seta queimada ou um limpador de para-brisa que precisa de ajuste, coisas simples de resolver. Esses veículos vão ser reapresentados na Diretoria de Transportes para a validação final e, ainda nesta semana, já estarão em circulação, garantindo o transporte seguro das nossas crianças”, disse o secretário adjunto de Segurança Pública, Sílvio Natal.

Nova Odessa realiza vistoria anual da frota do Transporte Escolar

Alunos

Mais de 1,5 mil alunos são transportados diariamente, entre estudantes da Rede Municipal e da Rede Estadual. O transporte dos alunos das creches e escolas municipais é custeado integralmente pela Prefeitura, com recursos próprios. Já o transporte dos estudantes das escolas estaduais é realizado por meio de convênio entre o Município e o Governo do Estado, que repassa recursos para auxiliar no custeio do serviço.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP