Balneário Camboriú já tem 7 arranha-céus

Balneário Camboriú já possui 7 dos 10 maiores edifícios arranha-céus do Brasil

Em seu auge e com um forte boom imobiliário, Balneário obteve valorização do metro quadrado de mais de 22% nos últimos 12 meses, a cidade catarinense já tem 7 entre os 10 prédios mais altos do país e é uma das mais verticalizadas.

Agosto, 2023 – O aquecimento da construção civil em Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, é apontado por especialistas como reflexo dos números positivos da valorização imobiliária. Conforme dados do FipeZap, nos últimos doze meses Balneário registrou acréscimo 21,27% no valor do metro quadrado. Inclusive, a cidade é uma das mais verticalizadas do país e com os maiores arranha-céus, incluindo o prédio mais alto do país e segundo da América Latina.

“Camboriú se tornou uma cidade fora da curva, os investimentos públicos e privados realizados no município ao longo das últimas décadas colocaram a cidade em um patamar elevado de desenvolvimento. Nota-se que tanto os turistas de alto poder aquisitivo bem investidores imobiliários têm priorizado por investirem em locais com níveis de segurança e qualidade de vida”, comenta o especialista em mercado imobiliário, Bruno Cassola.

Americana busca incrementar turismo

A cidade possui o edifício mais alto do país com 89 pavimentos e 290 metros de altura, One Tower é atualmente o mais alto edifício frente mar da América Latina. As imponentes torres gêmeas do Yachthouse possuem incríveis 81 pavimentos, heliponto particular e acesso direto a marina, além de ter assinatura do renomado estúdio de design italiano “Pininfarina”. Além desses, há mais cinco empreendimentos com mais de 200 metros de altura em frente ao mar.

Lista dos mais altos prédios do Brasil

1 – One Tower – BC/SC – 290 metros

2 – Yachthouse – BC/SC – 281 metros

3 – Boreal Tower – BC/SC – 240 metros

4 – Titanium Tower – BC/SC – 238 metros

5 – Infinity Coast – BC/SC – 234 metros

6 – Empire – Itapema/SC – 234 metros

7 – Vitra – BC/SC – 226 metros

8 – Alto das Nações – São Paulo/SP – 219 metros

9 – Sapphire Tower – BC/SC – 215 metros

10 – Dubai Business – BC/SC – 210 metros

Sobre Bruno Cassola

Com mais de 16 anos de experiência, Bruno Cassola atua no mercado imobiliário de alto padrão de Balneário Camboriú. Além de empresário, administrador de empresas e corretor imobiliário, é perito avaliador de imóveis e referência neste nicho de mercado.

https://www.instagram.com/bruno.cassola/

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento