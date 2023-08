Brochi quer mais dureza em lei anti cerol

Lei anti cerol Brochi

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), protocolou na secretaria da Casa um projeto de lei que altera a lei municipal nº 6.284/2019, que instituiu a Semana de Conscientização e Combate ao Uso de Cerol.

Na propositura, o parlamentar aumenta a relação de materiais cortantes proibidos e amplia o calendário de atividades, estabelecendo julho como o mês de conscientização – período em que aumentam as ocorrências de acidentes devido principalmente às férias escolares e a maior frequência de pipas nas áreas comuns.

A propositura prevê a união de esforços entre pais e responsáveis, poder público, sociedade civil e jovens com atividades de mobilização para sensibilizar quanto ao perigo e os acidentes que podem ser causados pelas linhas cortantes.

Além do cerol, o vereador pretende incluir na proibição a linha chilena, barbante coberto com óxido de alumínio e silício, quartzo moído e qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas.

O cerol é o nome dado a uma mistura de cola, geralmente com vidro moldo ou limalha de ferro (p6 de ferro), que é aplicada nas linhas que são utilizadas para erguer pipas. Outra linha produzida com alto grau cortante é a chamada ‘linha chilena’, feita a partir do quartzo moído e óxido de alumínio.

“Tem aumentado a quantidade de acidentes causados pelas linhas cortantes em diversas partes do país, que inclusive estão ocasionando mortes, como quase ocorreu nos últimos dias no nosso município”, explica Brochi.

“É necessária essa modernização na legislação, para dar ferramentas ao poder público e as forças de segurança agir no combate a esse problema”, completa.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.