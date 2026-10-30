Banco de Sangue do HM arrecada 20 kg de tampinhas e mantém mobilização por novas doações

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O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, já arrecadou 20 quilos de tampinhas plásticas para o projeto solidário Tampinhas que Curam. A iniciativa transforma resíduos recicláveis em recursos destinados à assistência médica, psicológica e financeira de crianças em tratamento contra o câncer.

A arrecadação é resultado da mobilização em torno da parceria, que tornou o Banco de Sangue um ponto oficial de coleta do projeto. A campanha segue aberta a novas doações, e a expectativa é ampliar a arrecadação por meio da participação da comunidade.

As tampinhas plásticas podem ser entregues no local de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. A unidade funciona em prédio anexo ao HM, com acesso pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

“Já alcançamos a marca de 20 quilos de tampinhas arrecadadas, mas queremos ampliar ainda mais essa contribuição. Convidamos a população a separar as tampinhas em casa e trazê-las até o Banco de Sangue. É uma atitude simples, que contribui com uma causa importante e também incentiva a reciclagem”, destaca a biomédica do Banco de Sangue, Raquel Rosolen.

Além de apoiar crianças em tratamento oncológico e suas famílias, a iniciativa contribui para a destinação adequada de resíduos plásticos e estimula práticas sustentáveis.

“Ampliar a arrecadação e fortalecer essa corrente de solidariedade depende do envolvimento de toda a população. A parceria com o projeto Tampinhas que Curam une responsabilidade social e sustentabilidade, mostrando como atitudes simples podem gerar impacto positivo e contribuir para a assistência a quem precisa. Convidamos a comunidade a participar e a se engajar nessa iniciativa”, ressalta o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, convida a população a participar. “Essa iniciativa mostra como a união entre solidariedade e sustentabilidade pode contribuir para transformar vidas. Ao incentivar a arrecadação de tampinhas, mobilizamos a população em torno de uma causa importante, que apoia crianças em tratamento contra o câncer e suas famílias. Convidamos os moradores a participar, fazendo sua doação e ajudando a fortalecer essa corrente de solidariedade”, afirma.

Desde sua idealização, em 2021, o projeto Tampinhas que Curam já arrecadou mais de 300 toneladas de tampinhas plásticas e mais de nove toneladas de lacres de latinhas, beneficiando mais de 3,5 mil crianças. Mais informações podem ser obtidas no site www.tampinhasquecuram.com.br.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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