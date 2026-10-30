Palestra reúne 120 participantes em Americana

Palestra sobre violência patrimonial contra a pessoa idosa reúne 120 participantes em Americana

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), promoveu a palestra “Violência patrimonial contra a pessoa idosa ou com deficiência”, na manhã desta quarta-feira (28), no auditório da pasta. A iniciativa reuniu 120 representantes da rede de atendimento de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

A reunião de trabalho foi conduzida pelo 6º Promotor de Justiça de Americana, Dr. André Vítor de Freitas, com o objetivo de prestar orientações e esclarecer dúvidas a respeito de situações de violência patrimonial contra idosos e pessoas com deficiência. O tema abordado integra a programação da campanha Outubro Prateado, voltada especialmente às pessoas idosas.

Entre as principais questões que abrangem este tipo de violência estão as condutas que configuram a retenção, subtração ou destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores ou recursos econômicos, incluindo o dinheiro para necessidades básicas.

“Ao longo do mês de outubro, foram promovidas atividades em alusão às campanhas do Outubro da Alimentação e Outubro Prateado, visando a conscientização, prevenção e reflexão sobre os direitos à nutrição e à proteção das pessoas idosas. O tema da violência patrimonial foi muito bem abordado pelo Dr. André, reforçando as orientações para as redes de atendimento de Americana e região. Agradecemos a todos que participaram desta ação, que contribui para melhorar a qualidade de vida da população, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), Mariana Zimermann, ressaltou a importância da iniciativa. “Um evento como este só reforça o nosso trabalho em parceria, uma grande articulação, um trabalho que vem sendo construído desde o início da gestão e com a interlocução do Ministério Público. É um grande ganho para o município e para o COMID enquanto política pública para a pessoa idosa. Os espaços de diálogo, de aprendizado, de fortalecimento da rede e de qualificação dos profissionais e do atendimento fazem toda a diferença para a população”, afirmou.

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