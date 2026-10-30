Americana sedia palestra sobre gestão para profissionais da economia criativa e artesanato

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O Auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, no dia 19 de novembro (quinta-feira), às 10h, a palestra “Da produção às vendas: gestão para profissionais da economia criativa e artesanato”, ministrada pela formadora Dani Gábriél. A participação é gratuita. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A formação é voltada para organização, visão estratégica e desenvolvimento de negócios criativos mais sustentáveis, acessíveis e alinhados à realidade de pequenos empreendedores de negócios artesanais e criativos.

“A palestra traz elementos visando o fortalecimento da economia criativa, das comunidades e dos fazedores de cultura de Americana. Artesãos e demais profissionais participantes terão novas informações para transformar o saber tradicional em fonte de trabalho, renda e desenvolvimento pessoal e econômico. Esta iniciativa da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi fomenta a economia, abrindo mercados e formando novos públicos”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Dani Gábriél é estrategista de negócios e fundadora da Dume, com mais de 23 anos na indústria do vestuário, especializada em economia criativa, moda, marketing e gestão de produtos. Docente desde 2004, é coordenadora de negócios educacionais no Senac São Paulo – Unidade Lapa Faustolo e atua no ecossistema criativo e solidário, apoiando Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e desenvolvendo negócios com impacto social, com foco em raça e gênero. Formada em Comunicação Social (PUC-SP), com pós-graduação pelo SENAI e FGV, onde também cursa mestrado em Administração.

A palestra é uma realização do Governo do Estado, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (idg) e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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