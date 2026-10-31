Em busca de sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu enfim vencer no Brasileirão. O Corinthians segue vivo na briga contra o rebaixamento. Na noite desta sexta-feira, o Timão aproveitou a expulsão de Bruno Santos e venceu o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena, encerrando um jejum de dez jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro.
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Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Matheus Bidu e Kaio César.
Situação na tabela em busca da redenção
O resultado traz alívio ao Corinthians. A equipe alvinegra permanece no Z4, mas ultrapassou o Internacional e agora ocupa a 17ª posição na tabela, com 36 pontos, apenas um a menos que o Mirassol, 16º colocado.
Próximos jogos
Corinthians
São Paulo x Corinthians | Brasileirão (34ª rodada)
Data e horário: 04/11 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
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