O PL rejeitou o acordo de Davi Alcolumbre e vai lançar Rogério Marinho à presidência do Senado na próxima quarta-feira (4). Segundo O Globo, Alcolumbre tentou esfriar a oposição com acenos a Bolsonaro: indulto, anistia ou a volta da redução de penas suspensa pelo STF.

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O senador Hamilton Mourão disse: “Alcolumbre não tem condições de oferecer isso”. Carlos Jordy: “Tem que ser muito otário para cair nessa conversa fiada”.

Em 2025 o PL apoiou Alcolumbre e não levou a anistia. Agora ele conta com PT, PSB, PDT e Rede, a base de Lula, e com o voto secreto, enquanto mais de 100 pedidos de impeachment de ministros do STF seguem na gaveta. Para a oposição, o aceno é manobra para proteger Moraes.

Rogério Marinho fiel a Flávio

Flávio Bolsonaro, com quase 60 milhões de votos, e sua família foram retirados abruptamente do convívio de amigos, escola e país. Nossa solidariedade e a certeza: ele não está sozinho.

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