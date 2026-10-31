PCJ de olho O balanço do período seco de 2026 e as perspectivas para o próximo ano estarão em debate no evento on-line “Balanço parcial do Período Seco 2026 e Perspectivas 2027 nas Bacias PCJ”, no dia 11 de novembro(quarta-feira), das 9h às 12h, realizado pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês e pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias PCJ (Ares-PCJ), com apoio da Agência das Bacias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A transmissão será realizada pelo canal Ares-PCJ no YouTube.

A iniciativa dá continuidade às discussões sobre a agenda de resiliência hídrica iniciadas em maio deste ano. A programação prevê um balanço da situação dos mananciais na região, a apresentação de cenários climáticos associados ao fenômeno El Niño e a análise das ações desenvolvidas e planejadas pelas agências de água e pelas agências reguladoras para enfrentar os desafios relacionados à estiagem.

Para o secretário-executivo dos Comitês PCJ, Denis Herisson da Silva, a articulação entre diferentes setores é essencial para aprimorar o planejamento e a gestão dos recursos hídricos diante das incertezas climáticas.

“Diante de um período seco atípico, mudanças climáticas, eventos extremos e incertezas, os Comitês PCJ têm a atribuição de garantir espaço para a união de órgãos gestores, reguladores, usuários e sociedade civil, ampliando a capacidade de diagnóstico para um bom planejamento. A sociedade precisa estar atenta a esses fenômenos e é com a participação efetiva das entidades membros dos Comitês PCJ que buscamos a gestão compartilhada e sustentável dos recursos hídricos em toda a bacia”, destaca.

O diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, ressalta a contribuição dos investimentos em saneamento, proteção de mananciais e monitoramento para reduzir os impactos da estiagem e ampliar a segurança hídrica regional. “Os investimentos aprovados pelos Comitês PCJ e realizados pela Agência das Bacias PCJ, especialmente aqueles voltados ao combate às perdas de água, à coleta e ao tratamento de esgoto e à proteção de mananciais, contribuem para diminuir os problemas existentes nos rios da região, minimizar os efeitos da estiagem e aumentar a resiliência e a segurança hídrica”, afirma.

Razera também destaca os investimentos em monitoramento da quantidade e da qualidade da água, que fornecem informações para apoiar o planejamento dos operadores de saneamento e da população diante das mudanças climáticas.

Na perspectiva da regulação, o diretor técnico-operacional da Ares-PCJ, Rodrigo Leitão, enfatiza a importância do acompanhamento dos sistemas de abastecimento e da adoção de medidas preventivas.

“Na Ares-PCJ, atuamos no monitoramento e na fiscalização dos sistemas de abastecimento, incentivando a redução das perdas de água e a adoção de medidas preventivas. Desde 2014, contamos com uma resolução que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de racionamento, buscando assegurar que os prestadores estejam preparados para situações de escassez hídrica e minimizar os impactos à população”, explica. Segundo Leitão, o aprimoramento dos instrumentos normativos também é necessário para acompanhar os desafios climáticos, fortalecer a capacidade de resposta dos prestadores e promover uma atuação mais ágil e eficaz diante de cenários de escassez hídrica.

A programação, que também conta com a participação do Consórcio PCJ, SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo), Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo), inclui apresentações sobre o balanço parcial do período seco de 2026, os cenários climáticos e as perspectivas para 2027, além de um painel sobre a atuação das agências reguladoras. O encontro terá ainda uma mesa-redonda para dúvidas e discussão dos desafios relacionados à segurança hídrica.

Serviço

Evento: Balanço parcial do Período Seco 2026 e Perspectivas 2027 nas Bacias

Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: transmissão on-line pelo canal da Ares-PCJ no YouTube

Realização: Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês (CT-PL) e Ares-PCJ

Apoio: Agência das Bacias

Inscrições: https://www.arespcj.com.br/eventos

Programação

9h00 – Início da Transmissão

09h00 às 09h30 – Palavra de Boas-Vindas e Abertura

Abertura – Ares- , Comitês , Agência das Bacias, Consórcio, SP

Águas, Arsesp, MP-SP

9h30 às 09h45 – Painel 1 – Balanço Parcial do Período Seco 2026

Apresentação – CT-MH

9h45 às 10h35 – Painel 2 – Cenários Climáticos, El Niño 2026 e perspectivas para 2027

Apresentação 1 – SP Águas

Apresentação 2 – Consórcio

10h35 às 11h20 – Painel 3 – Atuação das Agências Reguladoras.

Apresentação 4 – Ares-

Apresentação 5 – Arsesp

11h20 às 11h50 – Mesa-redonda – Dúvidas dos participantes, Desafios

Mediador – MP-SP

11h50 às 12h00 – Considerações Finais e Encerramento

Comitês, Ares PCJ;

12h00 – Fim da Transmissão

Leia Mais notícias da cidade e região