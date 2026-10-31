No próximo domingo, 1º de novembro, começa a Piracema — Santa Bárbara d’Oeste está inserida- período de reprodução dos peixes. A pesca profissional e a amadora sofrem algumas restrições em toda a bacia hidrográfica do Rio Paraná.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia a “Operação Piracema”, com o objetivo de proteger a desova e garantir a perpetuação da espécie.

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Durante os quatro meses da Piracema, que segue até dia 28 de fevereiro de 2027, não é permitido o uso de redes, de tarrafas, de iscas vivas ou mortas de origem aquática, nem a captura de espécies nativas. O pescador deve respeitar uma distância de 1.500 m das comportas, desembocaduras e afluentes.

A Guarda Civil Municipal, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), intensifica a ronda e fiscalização nas represas e ribeirões do Município, com equipe por terra, sobrevoos com drones, com apoio da equipe do Canil, patrulhamento náutico e outras tecnologias disponíveis para a melhor qualidade na fiscalização.

Santa Bárbara

Pescadores flagrados em situação irregular serão conduzidos à Delegacia de Polícia e estarão sujeitos a sanções que incluem multa que varia de R$ 700 a R$ 100 mil e pena de um a três anos de detenção. Em caso de ocorrência ou denúncia, o munícipe pode entrar em contato pelo telefone 153.

A pesca durante a Piracema é proibida conforme a Lei Federal nº 9.605/98 e a Instrução Normativa nº 26/2009 do Ibama. Nesse período, diversas espécies nativas sobem o curso dos rios, nadando contra a correnteza em busca do local ideal para desova e fecundação, momento em que ficam mais vulneráveis à captura. A palavra “piracema” tem origem no tupi e significa “a subida do peixe”.