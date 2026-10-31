Interrupção na captação de água do Rio Atibaia afetou a produção da ETA II e pode provocar oscilações no fornecimento em 32 bairros. Prefeitura e BRK informam que a previsão é de regularização até o final da tarde.

Moradores de Sumaré podem enfrentar problemas no abastecimento de água neste sábado (31). A situação começou após a BRK interromper preventivamente a captação de água do Rio Atibaia, depois de identificar uma alteração na qualidade da água.

A medida afetou a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA II), podendo provocar oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento em 32 bairros do município.

Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura e pela concessionária BRK, a previsão é que o abastecimento seja totalmente normalizado até o final da tarde deste sábado.

As regiões do Maria Antônia e da Área Cura estão entre as que podem sentir os impactos da ocorrência.

Até a completa regularização, a orientação é que os moradores utilizem a água de forma consciente, evitando desperdícios e priorizando atividades essenciais.

A expectativa é que, com a retomada da captação e a recuperação da produção da ETA II, o fornecimento seja gradualmente restabelecido nas regiões afetadas.

Atenção: o prazo informado é uma previsão, e a normalização pode ocorrer gradualmente, conforme a recuperação do sistema de abastecimento.