A GCM (Guarda Municipal) registrou furto de peças de 12 veículos na Diretoria de Vigilância em Saúde na manhã deste domingo (26)

Um caso inacreditável foi registrado em Nova Odessa na manhã deste domingo (26) em Nova Odessa. Bandidos invadiram uma área utilizada como estacionamento de veículos oficiais e ‘depenaram’ carros do município.

Segundo informações, o caso aconteceu na Diretoria de Vigilância em Saúde, que fica ao lado do Instituto de Zootecnia (IZ), na região central da cidade. Um funcionário chegou ao local por volta das 5h45 e percebeu que um dos veículos estava sem itens.

Ao verificar o pátio, o servidor encontrou vários carros sem rodas, apoiados sobre tijolos, além de outros sem baterias. Conforme o boletim de ocorrência, pelo menos 12 veículos da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil foram atingidos.

Entre os itens levados estão baterias, rodas com pneus, estepe, ferramentas, um galão com combustível e até palhetas de limpador de para-brisa. O responsável pelo setor informou que os veículos estavam intactos até a noite de sábado (25), por volta das 18h.

A suspeita é que o local tenha sido invadido após o cadeado de um dos portões ser cortado. A GCM (Guarda Municipal) isolou a área e a Polícia Civil acionou a perícia, que esteve no local para coleta de informações. Até o momento, ninguém foi preso.