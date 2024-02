O mercado de produtos falsificados segue crescente no país, configurando uma das maiores preocupações às marcas e ao público consumidor. De acordo com uma apuração do Instituto Ipec – Inteligência em Pesquisa e Consultoria – e do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP), divulgada recentemente, o Brasil teve um prejuízo de R$ 410 bilhões com produtos falsificados em 2022, sendo mais de R$ 72 bilhões referentes apenas ao setor de bebidas alcoólicas.

De acordo com Carolina Moreton, Coordenadora de Produtos da Avery Dennison, empresa líder em ciência de materiais para rótulos e embalagens, a prática coloca em risco tanto os ganhos financeiros, quanto a reputação das marcas que possuem seus produtos violados e falsificados. Para o consumidor, a executiva aponta riscos ainda maiores, como os relacionados à saúde e segurança, ao consumir bebidas que, na maioria das vezes, podem levar em sua composição ingredientes de procedência duvidosa ou em quantidades acima das especificadas pelos órgãos reguladores.

“Para mitigar essas práticas, hoje já existem soluções com alta tecnologia agregada, que permitem ao consumidor identificar se a bebida foi violada, adulterada, ou ainda, falsificada. São diferentes soluções autoadesivas que podem ser aplicadas tanto nos rótulos, quanto nas embalagens que preservam as garrafas e asseguram a qualidade e originalidade das bebidas durante todo o processo logístico, até sua chegada ao público final”, destaca Carolina.

Ainda de acordo com a executiva da Avery Dennison, o portfólio de soluções autoadesivas da companhia amplia a margem de segurança em duas categorias distintas: antiviolação e antifalsificação. Enquanto a primeira deixa evidências visíveis em casos de tentativa de adulteração ou substituição do conteúdo presente na embalagem; a segunda incorpora características difíceis de serem copiadas, permitindo que os consumidores consigam distinguir um produto autêntico de outro falsificado.

Entre as etiquetas e rótulos autoadesivos de alta tecnologia oferecidos pela companhia, estão soluções de segurança como as da categoria VOID (etiquetas que ao serem removidas revelam a palavra que identifica conteúdo violado “VOID”). Outras opções são os lacres de segurança, que se rasgam quando removidos, evidenciando a abertura da embalagem; e as etiquetas security label, produzidas com papel de segurança, com fibras coloridas visíveis e fibras coloridas fluorescentes, que se tornam perceptíveis apenas quando expostas à luz UV e podem ser aplicadas a bebidas de alto valor agregado.