O prefeito Chico Sardelli entregou nesta sexta-feira (16) um veículo novo, zero quilômetro, para a equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. O investimento vai reforçar as ações desenvolvidas e realizadas pelo setor em Americana. A minivan Spin, com sete lugares, foi adquirida com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ao custo de R$ 126,3 mil. A entrega ocorreu durante a manhã no estacionamento do Paço Municipal.

“O novo veículo será muito importante para auxiliar a equipe de educação ambiental em seus diversos projetos junto às escolas, alunos, empresas, implementando as ações ambientais e educativas que atendem toda a população. A educação ambiental tem um papel fundamental e precisamos pensar nas futuras gerações”, disse o prefeito Chico.

“Essa é também uma aquisição que irá agregar à frota de veículos da Prefeitura para prestação de serviços à população. Um esforço para fortalecer ainda mais a educação ambiental e levar os projetos e ações para toda a cidade, em prol do meio ambiente. A equipe da educação ambiental é muito dedicada. Parabenizo e agradeço a todos pelo trabalho”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância do novo veículo. “É um marco para a educação ambiental de Americana a conquista de um veículo zero quilômetro que atenda às necessidades diárias da equipe, proporcionando melhores condições de trabalho e de segurança aos funcionários. São muitos projetos ambientais implantados e em andamento, além das futuras ações que serão promovidas, beneficiando toda a população”, explicou Fábio.

Um concurso será realizado para a escolha do nome do veículo, segundo a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke. A ação será lançada na Semana da Água, em março. A revelação do vencedor está marcada para a Feira Ambiental Municipal de Americana (Feama), em junho.

“De forma interativa com a comunidade escolar, será lançado um concurso para a escolha de um nome que será atribuído ao veículo, um símbolo da educação ambiental da cidade. O carro já foi adesivado com as ilustrações dos mascotes do Meio Ambiente, que também foram escolhidos pela população. Desta forma promoveremos a interação entre os participantes com foco no tema ambiental”, observou Kátia.

Durante a entrega do veículo, o relatório das ações voltadas para a educação ambiental, realizadas em 2023, foi apresentado ao prefeito Chico Sardelli. Ao todo, as atividades atingiram um público de 33.598 pessoas nas ações presenciais e cerca de 40 mil nos projetos digitais. Foram 38 escolas participantes, 45 ações direcionadas à população em geral, 365 campanhas educativas online, seis cursos presenciais e online, quatro visitas guiadas, 105 materiais educativos, 12 calendários ambientais e 12 inclusivos, além de seis eventos com temáticas ambientais. Também foram promovidas as semanas da Água, do Meio Ambiente e da Arborização Urbana.

Os projetos de educação ambiental em 2024 serão iniciados a partir de 1º de março. Os agendamentos de escolas e empresas já estão abertos e podem ser feitos pelos telefones (19) 3405-1834, 3405-1834 (WhatsApp) e pelo e-mail educambiental@americana.sp.gov.br

Também participaram da entrega do veículo nesta sexta-feira o vereador Thiago Martins, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, e a chefe de gabinete do secretário, Andréa Gonçales.