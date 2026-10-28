Black Friday 2026: sites especializados superam lojas e redes sociais na busca por ofertas

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Os sites especializados em ofertas e promoções são os canais mais citados pelos consumidores para encontrar descontos na Black Friday de 2026. Em pesquisa realizada pelo Melhores Cartões, site especializado em cartões, milhas e descontos, 6 em cada 10 dos entrevistados (61,2%) pretendem utilizar essas plataformas para acompanhar oportunidades de compra, à frente dos sites das próprias lojas e marcas e das redes sociais .

O levantamento, realizado com centenas de adultos de todas as regiões do Brasil, também revela a importância dos grupos de WhatsApp, e a presença da inteligência artificial na busca por promoções: quase 3 em cada 10 brasileiros entrevistados desejam utilizar ferramentas como Chat GPT, Gemini e Claude durante o período.

Grupos de WhatsApp e inteligência artificial também estão entre os canais de busca

A pesquisa mostra que os consumidores pretendem recorrer a diferentes canais para encontrar promoções durante a Black Friday. Além dos sites especializados, das páginas das lojas e das redes sociais, os aplicativos de lojas e marketplaces foram citados por 44,6% dos entrevistados.

Os grupos de WhatsApp aparecem com 34%, seguidos pelos buscadores, como o Google (32,2%), e pelas ferramentas de inteligência artificial (28,6%). Outros canais mencionados foram os sites de comparação de preços (24,6%), os influenciadores digitais (15,2%) e os grupos de Telegram (13,6%).

Os resultados destacam o papel das plataformas especializadas na busca por descontos, mesmo diante da variedade de canais disponíveis. A curadoria de promoções, a comparação de preços e a seleção de oportunidades em lojas confiáveis são recursos que podem ajudar o consumidor a tomar decisões de compra mais informadas.

Para Leonardo Marques, diretor e fundador dos sites especializados Melhores Cartões e Melhores Destinos, um dos principais diferenciais dos sites de promoções é a curadoria humana, que ajuda os consumidores a encontrar as ofertas que realmente valem a pena:

“Na Black Friday praticamente todas as empresas anunciam promoções. Contar com a curadoria feita por uma equipe de especialistas pode significar uma economia bem relevante. Saber que tem uma pessoa real por trás da seleção das ofertas, conferindo cada anúncio de produto e serviço, avaliando os benefícios, testando e levando em conta o histórico de preços passa uma confiança muito valiosa em tempos de inteligência artificial”, afirma.

Um bom exemplo dessa curadoria é a página de cupons do Melhores Cartões que reúne os descontos ativos em diferentes lojas e categorias de produtos. Segundo Marques, a equipe do site testa os cupons com frequência e atualiza a seleção para que os leitores encontrem cupons ativos, já que muitas ofertas ficam disponíveis por pouco tempo.

Cartão de crédito: cupons, cashback e parcelamento lideram as preferências

Além dos canais utilizados para encontrar promoções, a pesquisa investigou as formas de pagamento e os benefícios mais valorizados durante a Black Friday.

O cartão de crédito deve ter papel importante nas compras deste ano: 72,8% dos entrevistados pretendem utilizar esse meio de pagamento para aproveitar as ofertas.

Na hora de escolher qual cartão usar, os benefícios mais citados são cupons e promoções (52,4%), cashback (51,2%) e possibilidade de parcelamento (49%). Na sequência aparecem descontos exclusivos em lojas e parceiros (35,6%) e acúmulo de pontos ou milhas (30,6%).

A proximidade entre os três primeiros percentuais mostra que os consumidores consideram diferentes vantagens na escolha do cartão, combinando a busca por economia imediata com a possibilidade de parcelar as compras.

Quanto os consumidores pretendem gastar na Black Friday?

A pesquisa também investigou as expectativas de gastos dos participantes. Entre os entrevistados, 43% pretendem desembolsar entre R$ 500 e R$ 2 mil durante a Black Friday, enquanto 19,2% planejam gastar mais de R$ 3 mil.

Para Leonardo Marques, o planejamento financeiro é fundamental para aproveitar as oportunidades sem comprometer o orçamento.

“Sem dúvidas, os cupons e cashback tornam as ofertas da Black Friday mais atraentes e podem dar aquele empurrão na decisão de compra. Mas também é importante ter certeza de que a economia é real, comparando histórico de preços ao longo do ano, por exemplo. Nesse período, uma boa dica é ter uma lista do que precisa e um limite de gastos definido para aproveitar as promoções sem comprometer o orçamento dos próximos meses”, orienta.

Eletrônicos lideram a intenção de compra na Black Friday

Entre as categorias de produtos e serviços que os entrevistados pretendem ou gostariam de comprar durante a Black Friday, eletrônicos e eletrodomésticos aparecem na liderança, com 76,2% das respostas.

Em segundo lugar estão roupas, calçados e acessórios, mencionados por 63% dos participantes. Também se destacam beleza e cuidados pessoais (46,6%), produtos para casa (44,6%), móveis e decoração (33,6%) e alimentos e bebidas (30,6%).

Outras categorias citadas incluem produtos para pets (20,2%), turismo e viagens (19%), itens automotivos (15,4%) e serviços e assinaturas (13,8%).

Metodologia

Para entender as intenções de consumo para a Black Friday de 2026, foram entrevistados 500 adultos, maiores de 18 anos, de todas as regiões do país e conectados à internet.

Os participantes responderam a oito questões sobre intenção de compra, categorias de produtos e serviços desejadas, canais de busca por ofertas, utilização de grupos de descontos, meios de pagamento, benefícios valorizados na escolha de cartões de crédito e expectativas de gastos para a Black Friday de 2026.

Sobre o Melhores Cartões

O Melhores Cartões é um site especializado em cartões, milhas e descontos, que ajuda os leitores a economizar nas compras e nas viagens. Publica notícias, análises, rankings, comparativos e guias sobre cartões de crédito, contas digitais e programas de fidelidade, além de selecionar promoções, cupons e oportunidades de cashback. Com uma curadoria especializada e conteúdo acessível, ajuda o consumidor a comparar opções, aproveitar benefícios e identificar oportunidades de economia que realmente valem a pena.

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