Viaduto Amadeu Elias recebe obras de recuperação estrutural após colisão

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O Viaduto Amadeu Elias, em Americana, está passando por obras de recuperação das vigas de sustentação danificadas após a colisão de um caminhão munck, em 7 de outubro. Durante os serviços, permanecem interditados o trecho no sentido Bairro-Centro e a parte inferior do viaduto, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no sentido Centro-Bairro. O acesso está liberado pelo lado do Mercado Municipal.

Os serviços incluem a substituição de vigas estruturais e metálicas. As obras são executadas pela empresa Stack Engenharia e Fundações Ltda., sem custos ao município. As despesas são de responsabilidade da empresa responsável pelo caminhão que atingiu a estrutura, conforme informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“A empresa apresentou o projeto de recuperação da estrutura do Viaduto Amadeu Elias e o cronograma de trabalho. Após as obras, a estrutura receberá nova pintura e tráfego de veículos e a passagem de pedestres totalmente liberados com segurança à população”, explicou o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A previsão é que as obras sejam concluídas até o final de novembro.

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