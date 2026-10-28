Programa Mãe Americanense realiza encontros com gestantes da 14ª edição

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), está promovendo atividades sobre saúde e cuidados durante a gravidez junto às gestantes que participam da 14ª edição do programa Mãe Americanense. A iniciativa já alcançou a marca de 501 mulheres atendidas desde 2023, quando o programa foi implantado no município.

As atividades são realizadas em regiões atendidas pelo CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e nos SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

Na tarde desta terça-feira (27), o encontro ocorreu na sede do SCFV do SOMA (Serviço de orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio das profissionais da UBS (Unidade Básica de Saúde) da região do São Manoel. A abordagem destacou como tema cuidados na gestação, como hábitos saudáveis, importância do pré-natal e tipos de parto.

Durante os encontros do programa Mãe Americanense as participantes recebem orientações sobre saúde, planejamento familiar, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento infantil e práticas educativas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância do trabalho para o suporte das gestantes. “As gestantes são recebidas nos encontros com acolhimento e apoio da rede de atendimento para que possam ter suporte no período da gestação. São orientações importantes que abordam a saúde e bem-estar, fortalecendo os vínculos com seus bebês”, explicou.

O programa Mãe Americanense é voltado para gestantes em situação de vulnerabilidade social, entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, residentes em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único.

A iniciativa promove encontros quinzenais com as gestantes nos territórios dos seis Centros de Referência da Assistência Social, durante o período de três meses.

Ao final de cada edição, as gestantes recebem gratuitamente kits de enxoval compostos por carrinho de bebê, banheira, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e um kit de roupas com 14 peças (calças, macacões e meias), adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor aproximado de R$ 1 mil cada.

Por meio do Fundo Social de Solidariedade, também são entregues produtos de higiene, shampoo, sabonete em barra, lenços, sabonete, pomada para assaduras, fraldas, fralda de boca, mantas, naninhas, entre outros itens.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP