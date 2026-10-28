Após sofrer uma dura derrota eleitoral e não conseguir o respaldo de seu próprio partido, Flavio Bolsonaro foi para os Estados Unidos buscar refúgio, como fez seu pai após a derrota de 2022 para o mesmo Lula.

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Agora ele deve buscar se autodeclarar presidente do Brasil e orientar seus seguidores a partir de terras ianques. Apesar do esforço, FB não deve ter apoio dos líderes políticos que ficaram no país. Estes já se organizam para os próximos 4 anos e para as eleições de 2030.

Flávio Bolsonaro pretende fazer, nos EUA, um governo paralelo semelhante ao que fez Juan Guaidó, opositor de Maduro na Venezuela, para caracterizar o Brasil como uma ditadura

Flávio vai ganhar visto nos EUA

O governo de Donald Trump afirmou à BBC, antes mesmo da confirmação da chegada do senador, que concederia visto e permitiria sua entrada no país com a família. Ainda segundo as fontes da BBC, Flávio já teria se encontrado com seu irmão Eduardo na Flórida.

Ainda não estão claros os detalhes da rota que ele seguiu para deixar o Brasil ou se a intenção do senador é fixar residência nos EUA.

A saída de Flávio do Brasil aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a apreensão dos passaportes do senador e o proibir de deixar o país na segunda-feira (26/10).

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