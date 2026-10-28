Veto a consumidor petista vira versão 2026 do acampamento no quartel

Leia + sobre política regional

A disputa eleitoral de 2026 na região já tem sua versão do embate entre bolsonaristas e petistas. Como acontece no Brasil, alguns empresários fãs de Flávio Bolsonaro teriam proposto que consumidores petistas não compareçam aos seus comércios.

Um outro caso foi o da empresária Sanui Amorim, mas ela logo pediu desculpas e recuou dos ataques.

O jovem barbarense Joao Spada prometeu ir ao Ministério Público do Trabalho denunciar casos de ameaça de demissão que teriam sido feitos a trabalhadores que declararam votos no presidente eleito Lula.

Sanui volta atrás na história do veto

Em um story publicado esta segunda-feira, a empresária de Americana recuou dos ‘ataques’ feitos no domingo e disse que publicou a ideia em um momento de exaltação- Leia abaixo trecho.

No domingo, exaltei-me e me manifestei com indignação diante do resultado e da situação econômica do nosso país. Reconheço, porém, que a forma como escrevi foi generalizada e ofensiva, podendo ter magoado pessoas que pensam diferente de mim. Por isso, peço desculpas a quem se sentiu desrespeitado. Não deveria ter associado a escolha política de alguém ao seu caráter ou à sua condição de vida.

Os acampamentos de 2022

Logo após a vitória de Lula sobre Bolsonaro pai em 2022, os ataques bolsonaristas vieram em duas frentes. O mais grave foram os fechamentos de rodovias por todo o país. Mas este processo durou pouco tempo. O que persistiu foram os acampamentos nas portas dos quartéis.

Os bolsonaristas pediam intervenção militar, mas não eram atendidos. O processo de radicalização foi terminar nos ataques do 8 de janeiro de 2023, que foi contido, mas gerou centenas de presos. Inclusive com Bolsonaro preso até hoje por ser o ‘autor intelectual’ e principal beneficiário.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP