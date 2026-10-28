Programa Futuro Certo apoia oficina gratuita de vitrines

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O Programa Futuro Certo, da Prefeitura de Americana, apoia a realização da oficina gratuita “Vitrines que vendem”, promovida pela Fatec (Faculdade de Tecnologia). As aulas serão realizadas nos dias 4 e 5 de novembro, das 19h às 21h, e as inscrições já estão abertas pelo site desenvolvimento.americana.sp.gov.br.

Serão disponibilizadas até três inscrições por CNPJ. A oficina será realizada na Fatec, localizada na Rua Emílio de Menezes, na Vila Amorim.

“Nesses novos tempos com novos hábitos de consumo no varejo, tudo o que chama atenção do consumidor ajuda o comerciante a prosperar, e uma vitrine atrativa é essencial. Não se trata apenas de expor produtos, mas sim existe toda uma ciência por trás disso, que faz toda a diferença”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

A programação aborda conceitos e técnicas de visual merchandising, incluindo experiência de compras, organização e setorização de ambientes, criação de layouts convidativos e funcionais, exposição de produtos, coordenação de cores e estilos e definição de propostas de uso para o cliente.

Também serão apresentadas orientações sobre elementos como som, aromas, paladar, iluminação, decoração e provadores, além de técnicas para composição de vitrines e seleção de produtos. O conteúdo inclui ainda orientações específicas para vitrines de Natal.

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