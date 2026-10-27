Raízen abre inscrições para vagas: Mais de 340

Raízen abre inscrições para vagas de Jovem Aprendiz com mais de 340 vagas

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A Raízen abre, no dia 3 de novembro, as inscrições para as vagas de Jovem Aprendiz. A companhia prevê mais de 340 vagas, distribuídas entre as frentes de Etanol, Açúcar e Bioenergia e de Combustíveis. Há oportunidades abertas em todas as regiões do país.

As vagas são para áreas administrativas, operacionais e técnicas e as primeiras admissões devem ocorrer em janeiro de 2027.

Para a frente de Etanol, Açúcar e Bioenergia, a empresa oferece cargos em Jataí (GO), Lagoa da Prata (MG), na capital de São Paulo e no interior do estado em Araraquara, Barra Bonita, Bento de Abreu, Guariba, Piracicaba, Jaú, Andradina, Ipaussu, Igarapava, Maracaí, Mirandópolis, Paraguaçu Paulista, Brotas, Rafard, Elias Fausto, Ibaté, Tarumã, Valparaíso e Morro Agudo.

Já na frente de Combustíveis, as cidades contempladas são Açailândia (MA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Belém (PA), Marabá (PA), Curitiba (PR), Jaraguá do Sul (SC), Paulínia (SP), Betim (MG), Duque de Caxias (RJ) e Rio de Janeiro, na Ilha do Governador (RJ).

Para participar, o candidato deve ter entre 16 e 21 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio e ter de 4 a 8 horas de disponibilidade diária. As inscrições serão feitas pela página do Programa Aprendiz da Raízen Link. O processo seletivo será composto de testes online, análise de currículo e entrevista.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, plano odontológico, plataforma de saúde, bem-estar e atividades físicas, vale-alimentação, vale-transporte ou transporte fretado, conforme a localidade, além de seguro de vida.

Serviço

Programa de Jovens Aprendizes Raízen

Vagas previstas: mais de 340

Inscrições: de 03/11 a 03/12 em Link.

Admissões: previstas para começar em janeiro de 2027, com conclusão estimada até março de 2027.

Sobre a Raízen – A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell, atua na produção, logística de distribuição e comercialização de combustíveis e açúcar. Como licenciada da marca Shell, atua na distribuição de combustíveis, lubrificantes e outras especialidades no Brasil, além de operações de refino na Argentina e distribuição de derivados de combustíveis e lubrificantes na Argentina e no Paraguai, com uma rede de mais de 8 mil postos revendedores nos três países. A empresa possui mais de 30 mil colaboradores, 24 usinas e mais de 70 bases de distribuição de combustíveis no Brasil, além de presença em portos e aeroportos.

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