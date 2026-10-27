Oraculista acertou- A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, confirmada neste domingo (25), colocou novamente em evidência o nome da oraculista Sol Viana. Ela foi a primeira a prever a vitória do presidente nas eleições de 2026, durante sua participação no TikTal Podcast, em 13 de maio, mais de cinco meses antes da votação decisiva.

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Na ocasião, quando o cenário eleitoral ainda estava em formação, Sol Viana consultou seus oráculos e previu que Lula conquistaria um novo mandato. A previsão não ficou restrita ao podcast. Ao longo dos meses seguintes, a oraculista participou de diversas entrevistas e manteve sua leitura, mesmo diante das mudanças no cenário político e das incertezas que marcaram a campanha presidencial.

Antes do primeiro turno, Sol também previu que a eleição seria decidida entre Lula e Flávio Bolsonaro, em uma disputa marcada por forte polarização, tensão e embates políticos. Suas previsões ganharam espaço em diferentes veículos de comunicação, como os portais Afina Menina, Contei e Alô Alô Bahia, que publicaram suas declarações antes da votação.

O resultado das urnas confirmou o cenário previsto por Sol Viana. Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, conforme os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O episódio chama ainda mais atenção porque não foi a primeira vez que Sol Viana previu corretamente o resultado de uma eleição presidencial brasileira. Em 2022, a especialista já havia antecipado a vitória de Lula sobre o ex presidente Jair Bolsonaro, prevendo o retorno do petista ao Palácio do Planalto.

Oraculista especialista em

Especialista em Baralho Cigano e Tarô, a oraculista possui uma trajetória dedicada à espiritualidade e ao autoconhecimento, utilizando as cartas para realizar leituras sobre diferentes aspectos da vida e acontecimentos de interesse coletivo.

Apesar de suas previsões envolverem a política brasileira, Sol Viana destaca que seu trabalho não está relacionado a preferências partidárias, mas à interpretação dos oráculos.

A repercussão da previsão feita em 13 de maio ganha agora um significado especial. Enquanto muitos analistas ainda discutiam os possíveis caminhos da eleição, Sol Viana já havia revelado publicamente o resultado que seria confirmado nas urnas mais de cinco meses depois.

Instagram: @solvianaoficial

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