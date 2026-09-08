Fumaram o cachimbo- Dois dos nomes mais fortes para suceder o prefeito Leitinho Schooder (PSD) em Nova Odessa baixaram as armas e parecem ter se aproximado neste feriado de 7 de setembro.

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O presidente da Câmara Oseias Jorge (PSD) e o vice prefeito Alessandro Mineirinho (PP) estiveram lado a lado durante o desfile e a foto abaixo foi postada pelo prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Oseias e Mineirinho travam, ou travavam, disputa no bastidor para ver quem será o candidato oficial do governo Leitinho em 2028. Mineirinho tem a preferência por ser o vice prefeito, mas ainda não foi testado nas urnas.

Este tem sido um semestre melhor na parte política para Leitinho, que ainda sonha em conduzir sua sucessão em 2028 como ‘comandante em chefe’.

Cachimbo e oposição

Nas eleições deste século em que houve fim de mandato longo (2012 e 2020) em Nova Odessa, o candidato vencedor foi o da oposição. Samartin (2012) e Bill (2020) não conseguiram emplacar seus candidatos.

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