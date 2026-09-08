Larissa Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no banheiro de casa, em Embu das Artes, no domingo, 6 de setembro.

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A arma do marido, um policial militar, foi localizada sob o corpo da jovem, detalhe que faz parte da apuração da Polícia Civil.

Ele afirmou que Larissa teria tirado a própria vida, mas a família contesta a versão.

Morta após discussão

O casal teria discutido horas antes. O caso foi registrado como morte suspeita e aguarda perícia.

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