O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 236 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO Americana
Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2
Ajudante de Embalagem – Sem Experiência 20
Ajudante de Obras – Sem Experiência 29
Armador de Ferragens na Construção Civil – Sem Experiência 5
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 32
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 14
Auxiliar de Pintor (Eletrostático) – Sem Experiência 6
Carpinteiro de Manutenção – Sem Experiência 5
Consultor de Vendas – Sem Experiência 6
Cozinheiro, em Geral – Com Experiência 1
Estoquista – Sem Experiência 1
Inspetor de Qualidade – Com Experiência 1
Lavador de Carro – Com Experiência 1
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 10
Operador de Caixa – Sem Experiência 4
Pedreiro – Sem Experiência 10
Pedreiro de Manutenção e Conservação – Sem Experiência 5
Soldador – Sem Experiência 10
Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 1
Torneiro CNC – Com Experiência 1
Tratorista Operador de Roçadeira – Sem Experiência 10
Vendedor Interno – Com Experiência 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5