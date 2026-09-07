Expo Orquídea acontece de sexta a domingo; confira

Expo Orquídea acontece na FIDAM de sexta a domingo; confira a programação completa

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Americana recebe a 54ª Expo Orquídea de sexta-feira (11) a domingo (13), na FIDAM, com uma programação que reúne exposições, palestras, apresentações culturais, gastronomia, feira de produtos e atividades para crianças. O evento é realizado pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Casa da Agricultura.

A FIDAM fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel. No mesmo espaço será realizada a 4ª Feira AgroUrbana de Americana, iniciativa da SMA e da CATI voltada ao incentivo à agricultura local e regional.

A Expo Orquídea é um evento nacional que reúne exemplares de orquídeas e de outros grupos de plantas. Estarão expostos também exemplares dos gêneros Platycerium (samambaias, como os chifres-de-veado) e Tillandsia (plantas aéreas), além de espécies da família Araceae, como copo-de-leite, lírio-da-paz e antúrio. As plantas expostas serão avaliadas por juízes nacionais e internacionais.

A programação inclui palestras gratuitas com especialistas do Brasil e do exterior, todas com certificação de participação. Também haverá venda de plantas, produtos para jardinagem, artesanato e produtos coloniais, além de shows musicais, apresentações de dança e opções gastronômicas na Praça de Alimentação.

Entre as novidades desta edição está o Espaço de Acolhimento Sensorial, preparado para pessoas autistas e visitantes que precisem de um ambiente mais tranquilo durante a exposição. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Americana também participará do evento.

Um painel de LED exibirá informações, programação e conteúdos durante a Expo Orquídea. Expositores de diversos estados brasileiros, incluindo alguns dos principais produtores de orquídeas do país, estarão presentes.

Na sexta-feira (11), a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos, realizará a premiação do 1º Concurso de Desenho com o tema “Orquídeas: Cores e Natureza”, voltado a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. O concurso recebeu as inscrições de 631 desenhos.

Para aproximar crianças e adultos dos animais, a programação contará ainda com a Fazendinha do Criatório Pestana.

Confira a programação completa:

11/09 (sexta-feira)

9h às 13h – Criatório Pestana – visitação aberta pela manhã

16h – Palestra “Como o DNA pode ser usado para entender as Orquídeas”

18h – Apresentação de ballet – Escola Grand Pilé

12/09 (sábado)

9h às 13h – Criatório Pestana – visitação aberta pela manhã

9h – Palestra “Cattleyas venezuelanas”

11h – Palestra “Platyceriums”

14h – Palestra “Melhoramento de plantas”

16h – Palestra “Sementes de orquídeas”

18h – Palestra “Cattleya warscewiczii e dowiana”

13/09 (domingo)

9h às 13h – Criatório Pestana – visitação aberta pela manhã

10h – Workshop de Ikebana – palco da Praça de Alimentação

10h – Palestra “Laelias mexicanas”

13h – Palestra “Bonsais”

Feira AgroUrbana

Em sua 4ª edição, a Feira AgroUrbana terá 14 expositores, com produtos como queijo de ovelha, ervas medicinais e fitoterápicos, óleos essenciais, mudas de árvores frutíferas, mel, alimentos orgânicos e produtos agroecológicos, entre outros. A Secretaria de Meio Ambiente também fará a doação de mudas, adubos e sementes.

“Fortalecer a agricultura urbana é fortalecer a sustentabilidade ambiental e a economia local. Por isso, é muito importante que haja um engajamento do público na Expo Orquídea e na Feira AgroUrbana. Será um evento muito positivo para todos”, destaca a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“A Prefeitura de Americana dá apoio a iniciativas que promovam o meio ambiente na cidade. A Expo Orquídeas é uma delas. A Feira AgroUrbana, organizada com tanto carinho pela Secretaria de Meio Ambiente, e que estará na Expo Orquídeas, é outro exemplo. Todos estão convidados a prestigiá-las”, convida a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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