O Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil atraiu cerca de 5 mil pessoas à Avenida Brasil, entre público rotativo e participantes do evento, na manhã desta segunda-feira (7), em uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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Ao todo 37 grupos, entre escolas, entidades, associações e corporações civis e militares, participaram da parada, que teve concentração no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

Também houve a apresentação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Magi” e do Coro Acadêmico da Escola de Música Heitor Villa-Lobos durante a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município de Americana pelo prefeito Chico Sardelli, pelo Subtenente Aguinaldo Timóteo Domingos, do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, e pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, Tenente PM Antonio Carlos Brustolin Junior.

O prefeito Chico abriu oficialmente o desfile com uma saudação ao público presente. “Essa é uma homenagem à nossa querida pátria Brasil, um evento que marca a liberdade conquistada e nosso amor à Nação. Tenham todos um bom Desfile Cívico”, discursou.

Acompanhando o prefeito, o vice Odir Demarchi também cumprimentou os participantes do desfile. “Parabéns a todas as entidades presentes em especial a nossas crianças”, disse.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, comemorou a presença das famílias. “Hoje é dia de exaltar nossos símbolos patrióticos e de, mais uma vez, falar dos nossos sentimentos de amor à pátria e a todas nossas instituições”, afirmou.

O evento também foi acompanhado pelos vereadores Jean Mizzoni, Gutão do Lanche, Roberta Lima, Marcos Caetano, Renan de Angelo e Leco Soares, pelos secretários municipais Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Andrea Gonçales (Meio Ambiente), Adriano Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos), Eduardo Flores (Administração), Simone Inácio Bruno (Fazenda), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Jesuel de Freitas (Governo), pelo comandante da Gama Marco Aurelio da Silva, pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, da diretora-superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana, Lilian Franco de Godoi dos Santos, e pelo superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fabio Renato de Oliveira, entre outras autoridades.

Os seguintes grupos participaram do Desfile de 7 de Setembro em 2026: APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), Instituto Jr Dias, Associação Brasil Soka Gakkai Internacional (BSGI), Americana Bicicross Clube, Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-SP) 2ª Região, Miss Mirim Marina Alves Cipriano,

Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, Ponto de Cultura ABC – Aprendendo e Brincando em Comunidade, Instituto Pernas da Alegria, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura – NILEEC, Associação Projeto Moura de Judô, Secretaria de Educação: Casa da Criança Curió, Casa da Criança Baeti, Casa da Criança Manacá e Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, Senai, Amigos do Flashback Americana, Clube de Desbravadores, Associação Cultural e Desportiva Força,

Tiro de Guerra 02-045 / Americana-SP, Delegacia Seccional de Polícia de Americana, Grupo Escoteiro Nambikwara 103 SP, Guarda Municipal de Americana, Escola Estadual Prof. Alcindo Soares do Nascimento, Associação Anjos da Alegria, Cruz Jiu-Jitsu, Aline Francielle, Meu Abrigo – Pet Terapia, Grupo Escoteiro Wellington Alexandre Medeiros, Na Cara do Gol, Sociedade Esportiva Camisa 10, Desbravadores Clube Ônix, Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal, Associação Ginástica Rítmica de Americana, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Instituto Fontes e Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Nem o frio atrapalhou o Desfile de 7 de Setembro em Nova Odessa

Com o tema “Brasil que Encanta, Cultura que Transforma”, o evento reuniu escolas municipais e instituições na manhã desta segunda-feira (07/09)

Nem mesmo o frio atrapalhou o tradicional Desfile Cívico em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil, realizado pela Prefeitura de Nova Odessa na manhã desta segunda-feira.

Com o tema “Brasil: Natureza que Encanta, Cultura que Transforma”, o evento encantou o público que compareceu à Avenida Brasil para assistir às apresentações.

Além das escolas municipais — que celebraram as riquezas naturais e culturais responsáveis por construir a identidade de Nova Odessa e do Brasil —, várias entidades locais participaram da festividade realizada em frente ao Parque Municipal das Crianças.

Na cerimônia de abertura, a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss fez a execução do Hino Nacional.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Alessandro Miranda (Mineirinho) — que representou o prefeito Cláudio Schooder (Leitinho) —, do presidente da Câmara de Vereadores, Oseias Domingos, do delegado Márcio Augusto, de secretários municipais, adjuntos, diretores e servidores públicos.

Além das EMEBs, desfilaram as escolinhas do Bolsa Creche, a APAE, as escolinhas municipais de esportes (futsal, handebol e judô) e os atletas da Melhor Idade, os projetos sociais de futebol Meninos Brilhantes e Unidos Vila Azenha, o SOS/Guardinha, a Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade, APADANO (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos), Clube de Aventureiros Guerreirinhos da Esperança, Greno (Grupo de Rádio Amadores de Nova Odessa), a frota da CODEN Ambiental e da Secretaria Municipal de Obras, o caminhão autobomba Corpo de Bombeiros e as viaturas da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal.

O clube AVANO (Amigos dos Veículos Antigos de Nova Odessa) fechou o desfile. O evento foi marcado pelo clima de união, civismo e pela valorização das tradições brasileiras, reforçando o sentimento de orgulho nacional entre os participantes e o público.

“Primeiramente, agradecer a Deus e ao prefeito Leitinho, que não pode estar presente. Hoje é um dia muito importante, é o Dia da Independência. Fico feliz em participar desse momento cívico tão maravilhoso com as nossas crianças. E viva o Brasil, viva Nova Odessa”, disse Mineirinho.