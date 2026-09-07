Lions de Nova Odessa realiza nova Campanha de Doação de Sangue

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O Lions Clube de Nova Odessa realiza no dia 12 de setembro mais uma edição da sua já tradicional Campanha de Doação de Sangue. A ação acontece das 8h às 12h, no Ambulatório de Especialidades, localizado na Avenida João Pessoa, 833, no Centro, ao lado da Prefeitura Municipal.

Realizada a cada três meses, a campanha é promovida pelo Lions Clube de Nova Odessa em parceria com o Hemocentro da Unicamp e a Prefeitura de Nova Odessa, com o objetivo de incentivar a doação voluntária e contribuir para a manutenção dos estoques de sangue.

Aberta ao público, a iniciativa reforça a importância da participação da comunidade em um gesto simples, seguro e capaz de salvar vidas. O sangue doado pode ser utilizado em diferentes situações, como cirurgias, tratamentos de saúde, atendimentos de urgência, acidentes e acompanhamento de pacientes que necessitam de transfusão.

Para o presidente do Lions Clube de Nova Odessa, José Carlos Maximiano, a campanha representa uma das formas mais concretas de viver o lema da entidade. “Doar sangue é um gesto de solidariedade que transforma vidas. Muitas vezes, quem doa não sabe quem será beneficiado, mas tem a certeza de que está oferecendo esperança, cuidado e oportunidade de tratamento a alguém que precisa. Para nós, do Lions, apoiar e realizar essa campanha é uma forma muito especial de servir à comunidade”, destaca.

Segundo ele, a realização periódica da campanha fortalece a cultura da doação e amplia o alcance da mobilização. “Quando uma ação acontece de forma contínua, a comunidade passa a entender ainda mais a importância de participar. A cada três meses, temos a oportunidade de renovar esse convite e lembrar que todos podem fazer parte dessa corrente do bem”, completa José Carlos.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local no horário da campanha e apresentar documento oficial com foto.

📌Serviço

Campanha de Doação de Sangue | Lions Clube de Nova Odessa

Data: Sábado, dia 12 de setembro de 2026

Horário: Das 8h às 12h

Local: Ambulatório de Especialidades (Av. João Pessoa, 833 | Centro | Nova Odessa)