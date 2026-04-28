Câmara de Sumaré promove palestra sobre consentimento para jovens

Atividade será realizada nesta quarta-feira (29), às 14h, com estudantes da Escola Estadual João Franceschini e transmissão ao vivo pelo YouTube; encontro aborda respeito, violência de gênero e aspectos legais do tema

A Câmara Municipal de Sumaré promove, nesta quarta-feira (29), às 14h, uma palestra sobre consentimento voltada ao público jovem. A atividade será realizada com estudantes da Escola Estadual João Franceschini e poderá ser acompanhada ao vivo por toda a população por meio do canal da Câmara no YouTube. A ação será conduzida por integrantes da Comissão da Mulher da OAB Sumaré: as advogadas Micaeli Fernanda Silva Santos, Maria Carolina Basso e Karina Rodrigues.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante o encontro, serão discutidos o conceito de consentimento e sua importância nas relações interpessoais, a partir da perspectiva das mulheres. A proposta é evidenciar a gravidade de práticas realizadas sem consentimento, relacionando-as à violência de gênero, além de estimular o diálogo e a reflexão crítica entre os jovens.

A palestra também abordará aspectos culturais que contribuem para a naturalização de comportamentos invasivos, incentivando a identificação e o enfrentamento de atitudes abusivas nos diferentes espaços de convivência. A discussão articula o respeito mútuo às implicações legais previstas na legislação brasileira.

A iniciativa é uma parceria entre a Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, presidida pelo vereador Dudu Lima (Cidadania), e a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara. A Escola tem como objetivo aproximar a população do Poder Legislativo e fomentar a educação política e cidadã, promovendo o debate de temas contemporâneos essenciais à formação de uma sociedade mais consciente. Já a Procuradoria da Mulher busca garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política, além de combater a violência e a discriminação contra as mulheres em nossa sociedade, qualificar os debates de gênero no parlamento e receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população.

Leia + sobre política regional