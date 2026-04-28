Feirão de Emprego de Nova Odessa atrai 400 pessoas e supera expectativas

Evento realizado no sábado (25) reuniu 27 empresas; próxima edição já está sendo planejada para o segundo semestre

Mais de 400 pessoas compareceram ao Feirão de Emprego realizado pela Prefeitura de Nova Odessa no último sábado (25/04). O evento aconteceu no saguão do Paço Municipal, permitindo que os candidatos entregassem seus currículos diretamente aos profissionais de Recursos Humanos de 27 empresas participantes.

Feirão de Emprego de Nova Odessa atrai 400 pessoas e supera expectativas

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Foram disponibilizadas vagas para profissionais de diferentes níveis de experiência, em uma ampla variedade de funções. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira, comemorou o resultado e destacou a importância da iniciativa para a geração de oportunidades na cidade.

“O Feirão superou nossas expectativas. Recebemos 400 currículos em apenas quatro horas de evento. Já estamos organizando a próxima edição. Agradeço a todos que participaram e fizeram desse evento um momento de esperança e conquistas”, afirmou Teixeira.

A próxima edição do Feirão de Emprego está prevista para o segundo semestre de 2026, com data a ser anunciada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.

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