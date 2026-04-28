Feirão de Emprego de Nova Odessa atrai 400 pessoas e supera expectativas

Evento realizado no sábado (25) reuniu 27 empresas; próxima edição já está sendo planejada para o segundo semestre

Mais de 400 pessoas compareceram ao Feirão de Emprego realizado pela Prefeitura de Nova Odessa no último sábado (25/04). O evento aconteceu no saguão do Paço Municipal, permitindo que os candidatos entregassem seus currículos diretamente aos profissionais de Recursos Humanos de 27 empresas participantes.

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Foram disponibilizadas vagas para profissionais de diferentes níveis de experiência, em uma ampla variedade de funções. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira, comemorou o resultado e destacou a importância da iniciativa para a geração de oportunidades na cidade.

“O Feirão superou nossas expectativas. Recebemos 400 currículos em apenas quatro horas de evento. Já estamos organizando a próxima edição. Agradeço a todos que participaram e fizeram desse evento um momento de esperança e conquistas”, afirmou Teixeira.

A próxima edição do Feirão de Emprego está prevista para o segundo semestre de 2026, com data a ser anunciada em breve nos canais oficiais da Prefeitura.

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