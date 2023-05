A Câmara Municipal de Americana realiza no dia 24 de maio,

a partir das 19h, uma audiência pública para debater as metas previstas no Plano Municipal de Educação e ações inclusivas nas escolas do município, em atendimento a um requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT).

De acordo com a parlamentar, o plano vigente no município foi elaborado em 2014 e se encerra em 2024, o que justifica a necessidade de monitoramento do cumprimento das metas e do diálogo sobre políticas públicas voltadas à educação. “No Plano Municipal de Educação estão previstas ações de fomento à valores de tolerância, respeito à diversidade e a presença de equipe de apoio multidisciplinar com profissionais qualificados para realizar escuta qualificada de crianças e adolescentes nas escolas, para trabalhar princípios de justiça restaurativa e cultura de paz, assim como aspectos socioassistenciais”, aponta Juliana.

Para a audiência, foram convidados representantes das secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura e Turismo, da Promotoria da Vara da Infância e da Juventude, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituições de ensino, sindicatos, professores, coordenadores e diretores das unidades de ensino e representantes de movimentos sociais.

A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/Pagina/Listar/156.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento