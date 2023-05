Representantes das escolas particulares passaram por treinamento para utilização do botão do pânico na manhã e tarde desta quinta feira(04). O treinamento aconteceu na sede da corporação

Cerca de 90 profissionais que atuam nas escolas particulares de Americana, receberam treinamento para utilização do botão de pânico nas escolas. Os profissionais também passaram por instruções básicas de defesa pessoal.

Além das escolas municipais, o aplicativo está disponível para todas as escolas particulares e estaduais do Município e pode ser solicitada através do WhatsApp da Gama (19) 34618631.