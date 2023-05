Escolas municipais de Americana receberão palestras da Procuradoria da Mulher

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Americana inicia

nesta quinta-feira (4) uma série de palestras em escolas públicas municipais com o objetivo de levar assuntos de interesse das mulheres às mães de alunos.

De acordo com a vereadora Leonora Périco (PDT), procuradora especial da mulher da Câmara, as palestras nas escolas permitirão a transferência de conhecimento de maneira descentralizada através de encontros organizados pela Procuradoria nas unidades escolares.

“Com o objetivo de ampliar os espaços de divulgação de informações e de apresentar a Procuradoria às mulheres, como um novo canal para atendê-las em todas as situações que se sentirem afligidas, ameaçadas e em estado de vulnerabilidade, firmamos uma parceria com o secretário de Educação, Vinícius Ghizini, e estamos levando essas palestras para as escolas”, comentou Leonora.

Com o tema “Autoestima e amor-próprio”, proferida pela treinadora de inteligência emocional Ariane Mariuci, a primeira rodada de palestras tem início nesta quinta-feira (4) às 19h no CIEP Prof. Anísio Teixeira, no São Jerônimo, com participação gratuita e aberta à população.

A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Americana foi instituída pelo decreto legislativo nº 965/2021 e tem o objetivo de elaborar programas e ações para a prevenção e combate à violência contra mulher, saúde da mulher, inserção da mulher no mundo do trabalho, na política e nos espaços de decisão, entre outras atividades. A composição atual conta com a vereadora Leonora Périco (PDT) – Procuradora Especial; vereadora Professora Juliana (PT) – Primeira Procuradora Adjunta; vereadora Nathália Camargo (Avante) – Segunda Procuradora Adjunta; e vereador Vagner Malheiros (PSDB) – Terceiro Procurador Adjunto.

Confira a programação completa de palestras:

04/05 – 19h – CIEP Prof. Anísio Teixeira (São Jerônimo)

11/05 – 19h – CIEP Prof. Oniva de Moura Brizola (Zanaga)

18/05 – 19h – CIEP Prof. Milton Santos (Praia Azul)

25/05 – 19h – CIEP Prof. Octávio César Borghi (Cidade Jardim)

01/06 – 19h – CIEP Prof. Philomena Magaly Rossetti (São Vito)

Para mais informações, acesse a página especial da Procuradoria no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/Pagina/procuradoria

