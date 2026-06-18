Ações ocorrem quatro vezes ao ano e visam repor os estoques de sangue do Hemocentro

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Lions Clube, realizou no último sábado (13/06), mais uma campanha de doação de sangue. A ação em prol do Hemocentro do HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) aconteceu no Ambulatório de Especialidades Médicas e coletou 85 bolsas. Essa foi a segunda edição do ano. Na primeira, ocorrida em março, foram coletadas 98 bolsas de sangue.

As Campanhas de Doação de Sangue são periódicas e ocorrem quatro vezes ao ano visando repor os estoques de sangue do Hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do município e de dezenas de outras cidades da região. Segundo o Hemocentro, uma única doação pode beneficiar até quatro pacientes, já que o sangue coletado é separado em diferentes componentes e utilizados em tratamentos, cirurgias, atendimentos de urgência, transplantes, terapias oncológicas e outras situações que dependem de transfusões.

“Agradeço a todos os envolvidos, e, principalmente, a cada cidadão que separou um tempinho do seu sábado para doar um pouco de si. Também agradeço meu vice Alessandro Miranda, o Mineirinho, que esteve me representando na abertura da Campanha. Doar sangue é um ato de amor e responsabilidade com o próximo”, afirmou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Essa segunda edição do ano superou as expectativas, com a realização de 96 cadastros, que resultaram em 85 bolsas de sangue coletadas e encaminhadas ao Hemocentro do HC. Destaque para o número de doadores estreantes: 17 pessoas compareceram para realizar a doação voluntária pela primeira vez, ampliando a rede de solidariedade na cidade. Outro número importante é do cadastro de novos voluntários para o REDOME (Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea), que totalizou seis pessoas.

No ano passado foram coletadas 352 bolsas de sangue nas quatro edições do evento. Além das campanhas realizadas em março e junho, outras ações estão previstas para os dias 12/09 e 12/12.