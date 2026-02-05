A Prefeitura de Americana realiza uma campanha educativa de trânsito com o objetivo de garantir a segurança das crianças durante a volta às aulas. O tema deste ano é o uso correto dos dispositivos de retenção no veículo, como a cadeirinha e o cinto de segurança.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa é da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em parceria com a Secretaria de Educação e a Guarda Municipal de Americana (Gama). A volta às aulas no Ensino Fundamental da rede municipal será na próxima segunda-feira (9), enquanto na Educação Infantil o ano letivo começa no dia 11.

A campanha prevê a distribuição de materiais educativos nas unidades escolares, com orientações sobre as maneiras corretas de transportar as crianças, além de divulgação do conteúdo nas redes sociais da Prefeitura. Também serão realizadas ações na saída dos alunos das escolas, com a presença do mascote Farolito auxiliando na travessia na faixa de pedestres e entregando balões.

Giongo fala do trânsito e as escolas

“Esse período de volta às aulas exige ainda mais atenção de quem transporta crianças diariamente. O uso correto da cadeirinha e do cinto não é apenas uma obrigação legal, é uma atitude que salva vidas.

Nossa proposta é orientar, conscientizar e reforçar hábitos seguros desde cedo. Quando os pais entendem a importância desses cuidados, o trânsito se torna mais seguro para todos”, destaca o secretário adjunto de Trânsito de Americana, Marcelo Giongo.

A equipe da Utransv deu início nos últimos dias à entrega dos materiais nas escolas. A primeira ação presencial acontece na próxima quarta-feira (11), na Casa da Criança Curió, no Antônio Zanaga. Outras unidades receberão as atividades nas semanas seguintes, conforme cronograma que leva em conta os locais onde foi constatada maior necessidade de conscientização.

“A segurança viária começa com a educação e com pequenas atitudes no dia a dia. Essa campanha reforça o nosso compromisso em proteger nossas crianças, especialmente nos horários de entrada e saída das escolas. Ao unir orientação, presença nas unidades e ações educativas, buscamos criar um ambiente mais seguro no entorno escolar. Investir em prevenção é cuidar do futuro da cidade”, ressalta o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“As escolas da rede estão nos preparativos finais para a volta às aulas e para nós é uma alegria contar com esta ação da Sosu que protege o futuro de Americana, que são as nossas crianças”, diz o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Uso correto dos dispositivos de retenção

Conforme a Resolução Contran nº 819/2021, para transitar em veículos automotores, crianças menores de 10 anos e com menos de 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, usando cinto de segurança ou dispositivos de retenção. Confira a maneira correta:

Bebê conforto ou conversível

– Crianças com até 1 ano de idade, ou

– Crianças com peso de até 13 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante

Cadeirinha

– Crianças de 1 a 4 anos de idade, ou

– Crianças com peso entre 9 e 18 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante

Assento de elevação

– Crianças de 4 a 7 anos e meio, ou

– Crianças com até 1,45 m de altura e peso entre 15 e 36 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante

Cinto de segurança do veículo

– Crianças de 7 anos e meio a 10 anos, ou

– Crianças com altura superior a 1,45 m

Leia Mais notícias da cidade e região