O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1, nesta quarta-feira (04), na Arena Barueri, em Barueri, e alcançou 18 jogos de invencibilidade como mandante (14 vitórias e quatro empates desde agosto de 2025). O time foi aos 4 pontos ganhos e mostrou a força como dono da casa.

Os dois primeiros gols da partida foram marcados pelos zagueiros Murilo e Gustavo Gomes. A primeira etapa já havia dado folga ao time- com placar de 3 a 0.

A marca que não era atingida desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando obteve 33 partidas de invencibilidade em casa (26 vitórias e sete empates) – o Verdão sofreu apenas dois gols nos últimos nove jogos como mandante. Os gols palestrinos foram marcados por Murilo, Gustavo Gómez, Mauricio, Allan e Ramón Sosa.

O Alviverde está invicto há 15 jogos como mandante pelo Campeonato Brasileiro (11 vitórias e quatro empates desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em julho do ano passado).

Palmeiras na maior série

É a maior série desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando registrou 16 partidas seguidas sem derrota.

Além disso, o Palmeiras venceu os seis últimos jogos que disputou na Arena Crefisa Barueri, sendo quatro clássicos (2 a 0 sobre o Corinthians e 1 a 0 sobre o São Paulo em 2025; 1 a 0 sobre o Santos e 3 a 1 sobre o São Paulo em 2026), atingindo a maior série positiva do clube no estádio. O Verdão sofreu apenas dois gols nos últimos seis jogos na Arena Crefisa Barueri.

O Palmeiras também venceu 13 dos últimos 21 confrontos com o Vitória (houve ainda quatro empates e quatro derrotas), marcando 38 gols e sofrendo 21. Como mandante, são nove vitórias nos 11 duelos mais recentes (com um empate e uma derrota), marcando 25 gols e sofrendo nove.

