Anvisa aprova Libtayo como a primeira imunoterapia para CEC

Anvisa aprova Libtayo (cemiplimabe) como a primeira imunoterapia para carcinoma espinocelular cutâneo de alto risco no cenário adjuvante

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento



O carcinoma espinocelular cutâneo (CEC), um dos cânceres de pele não melanoma mais comuns no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA)¹, passa a contar com uma nova opção terapêutica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o Libtayo® (cemiplimabe) como terapia adjuvante para pacientes adultos com carcinoma espinocelular cutâneo com alto risco de recorrência após cirurgia e radioterapia². Com essa decisão, o Libtayo® torna-se a primeira e única imunoterapia autorizada no Brasil para essa indicação.

A aprovação tem como base os resultados do estudo pivotal de fase III C-POST, que demonstrou que o uso adjuvante de Libtayo reduziu em 68% o risco de recorrência da doença ou morte quando comparado ao placebo (HR: 0,32; IC 95%: 0,20–0,51; p00001 atingindo o desfecho primário de sobrevida livre de doença. Os dados foram publicados no New England Journal of Medicine³ e apresentados no congresso anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO) em 2025.

O Libtayo é um anticorpo monoclonal anti-PD-1 que atua estimulando o sistema imunológico a reconhecer e combater as células tumorais. Seu perfil de segurança no cenário adjuvante é consistente com aquele já conhecido nas indicações oncológicas avançadas, sendo as reações adversas mais comuns vermelhidão, prurido e hipotireoidismo⁴. Com essa nova indicação, o medicamento amplia seu papel ao permitir uma intervenção mais precoce, com potencial para modificar o curso da doença e reduzir a progressão para estágios mais graves.

No Brasil, o Libtayo é comercializado pela Adium, por meio de um acordo exclusivo de distribuição com a Regeneron Ireland DAC, subsidiária integral da Regeneron. Além desta aprovação para CEC de alto risco, o Libtayo também é aprovado no país para determinados pacientes como monoterapia ou em combinação com quimioterapia no câncer de pulmão não pequenas células avançado, bem como para determinados pacientes com formas avançadas de CEC, carcinoma basocelular e câncer do colo do útero.

A Adium é uma empresa farmacêutica com atuação em 18 países da América Latina, que vem se consolidando como um player relevante em oncologia. A companhia conta com uma unidade de negócios dedicada à área e um portfólio robusto, com mais de 40 moléculas comercializadas no país em diferentes áreas terapêuticas, incluindo oncologia, doenças raras, sistema nervoso central, dor e saúde urológica.

“A aprovação do Libtayo no cenário adjuvante do CEC reforça o compromisso da Adium com a ampliação do acesso a terapias inovadoras baseadas em evidências científicas, contribuindo para a evolução do tratamento do câncer no Brasil e na América Latina”, afirma Dr. Eduardo Issa, diretor médico da companhia. Ao incorporar avanços que permitem tratar pacientes em estágios mais precoces da doença, a empresa fortalece seu papel no enfrentamento de alguns dos cânceres mais comuns da população.

Referências:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Câncer de pele representa 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Brasília, DF, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia/noticias/2025/fevereiro/cancer-de-pele-representa-30-de-todos-os-tumores-malignos-registrados-no-pais. Acesso em: 06/01/2026.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RE nº 5.268, de 30 de dezembro de 2025. Aprova petições relacionadas à Gerência-Geral de Produtos Biológicos, Radiofármacos, Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapias Avançadas – 77A. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 jan. 2026, p. 46. Disponível em: https://diaoficial.com/linkdo/2101716/2026_01_05_ASSINADO_do2. Acesso em: 06/01/2026.

3. RISCHIN, D.; PORCEDDU, S.; DAY, F.; et al. Adjuvant cemiplimab or placebo in high-risk cutaneous squamous-cell carcinoma. The New England Journal of Medicine, v. 393, n. 8, p. 774–785, 21 ago. 2025.

4. ADIUM BRASIL. Bula do Libtayo® (cemiplimabe). São Paulo, 2024. Disponível em: https://adium.com.br/wp-content/uploads/sites/3/2024/06/BU_VP_LIBTAYO.pdf. Acesso em: 06/01/2026.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP