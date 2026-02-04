O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou esta quarta-feira convênios e mais moradias para Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste. Os prefeitos foram até o Palácio dos Bandeirantes se encontrar com o governador.
O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, assinou nesta quarta-feira (4), em São Paulo, o convênio com o Governo do Estado que garante a construção de mais 150 unidades habitacionais no município. A formalização ocorreu durante evento no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador Tarcísio de Freitas.
Com a autorização estadual, a Prefeitura dará início aos trâmites administrativos necessários para viabilizar o empreendimento, incluindo a definição do terreno onde serão construídas as unidades e o encaminhamento dos procedimentos técnicos e legais para a execução do projeto.
“É mais um avanço importante na área da Habitação e mais uma oportunidade para famílias realizarem o sonho da casa própria. Agora vamos iniciar os processos dentro da Prefeitura para apontar o local e dar sequência a tudo o que é necessário para a construção dessas moradias. Gostaria de agradecer mais uma vez ao governador Tarcísio, que tem confiado no nosso trabalho e que tem sido um grande parceiro de Santa Bárbara d’Oeste”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.
A nova seleção reforça a parceria entre Município e Estado, que já resultou em importantes entregas habitacionais. Em 2025, foram concluídas e entregues 372 unidades nos residenciais Jaçanã e Araçari, localizados no Conjunto Roberto Romano, em duas etapas, fruto da atuação conjunta da Prefeitura e da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O investimento foi de R$ 70 milhões.
