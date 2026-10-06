Carro cheio de roupas roubadas detido em Americana

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou e abordou, no início da tarde desta terça-feira (06), um veículo Fiat Uno que transportava diversos produtos posteriormente reconhecidos como provenientes de furtos praticados em estabelecimentos comerciais de Santa Bárbara d’Oeste.

A ocorrência teve início após o veículo, com placas GOB-8D75, ingressar em Americana pela Avenida Nove de Julho. A movimentação foi identificada pelo sistema de monitoramento da Muralha Digital. Na sequência, o veículo passou a ser acompanhado pelo drone Urânio, que transmitiu as coordenadas para as equipes da GAMA.

Com as informações, os agentes localizaram o automóvel e realizaram a abordagem. No interior do veículo estavam três mulheres e diversos produtos, que apresentavam características compatíveis com mercadorias provenientes de furtos.

As envolvidas e os produtos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Americana. Durante o atendimento da ocorrência, representantes dos estabelecimentos Maravilhas do Lar e Pernambucanas, de Santa Bárbara d’Oeste, compareceram à unidade policial e reconheceram as mercadorias como pertencentes às respectivas lojas.

Entre os produtos reconhecidos como pertencentes à Pernambucanas, havia mercadorias avaliadas em R$ 1.339,83.

Diante do reconhecimento dos produtos e dos demais elementos apresentados, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis e as três envolvidas foram autuadas em flagrante delito, permanecendo à disposição da Justiça.

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