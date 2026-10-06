O vereador Marcelo Cury prestou, na tarde desta terça-feira (6), uma homenagem ao Padre Arcanjo Valdevino Santos, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Bárbara d’Oeste. A homenagem reconheceu os 30 anos de Ordenação Presbiteral do sacerdote e sua trajetória dedicada à fé, à formação de novas vocações e ao serviço à comunidade.

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Nascido em 4 de julho de 1963, em Ilicínea (MG), Padre Arcanjo é filho de João Ananias dos Santos (in memoriam) e Dalva Rosa de Jesus e foi criado em Passos (MG). Seu chamado à vida religiosa surgiu ainda na juventude, por volta de 1980, influenciado pela vivência comunitária e pela chegada das Santas Missões Redentoristas à cidade.

Em 1984, ingressou no seminário, dando início a uma trajetória religiosa que já ultrapassa quatro décadas. Durante sua formação, realizou a profissão temporária em 2 de fevereiro de 1992 e a profissão perpétua em 24 de setembro de 1995, em Tietê (SP).

Padre Arcanjo foi ordenado diácono em 10 de fevereiro de 1996, no Santuário Nacional de Aparecida. Em 19 de outubro daquele mesmo ano, recebeu a Ordenação Presbiteral, iniciando oficialmente sua missão como sacerdote.

Ao longo de sua trajetória, dedicou grande parte de sua atuação à Congregação do Santíssimo Redentor (Redentoristas), com participação especialmente voltada à animação vocacional e à formação de novos seminaristas.

Atualmente, Padre Arcanjo exerce a função de pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Rochelle, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele também atua como formador no Seminário Redentorista Santíssimo Redentor, no município, instituição vinculada à Diocese de Piracicaba.

Em três décadas de sacerdócio, o religioso acumulou uma trajetória marcada pelo trabalho pastoral, pela formação de novas vocações, pelo acolhimento e pelo atendimento à comunidade.

Cury e a homenagem

Ao prestar a homenagem, Marcelo Cury destacou a importância da trajetória do sacerdote e sua dedicação à missão religiosa. A homenagem também representa o reconhecimento pelos 30 anos de serviço à Igreja e à comunidade.