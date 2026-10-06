Teatro em Americana tem 2 sessões de espetáculo infantil nesta quinta

Teatro em Americana tem duas sessões de espetáculo infantil nesta quinta-feira
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O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, nesta quinta-feira (8), duas sessões do espetáculo infantil “O Mágico de Oz”, produzido pela Cia dos Três – Rickartes. As apresentações ocorrem às 9h30 e 14h15 e os ingressos, comercializados na bilheteria do teatro, custam de R$ 30 a R$ 60. O Teatro Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.
No espetáculo encenado em Americana, Dorothy é levada para uma jornada mágica pela estrada de tijolos amarelos e conhece companheiros inesquecíveis: o Espantalho, que busca sabedoria; o Homem de Lata, que deseja um coração; e o Leão, que quer encontrar coragem. Juntos, eles seguem até a Cidade das Esmeraldas em busca do misterioso “Mágico de Oz” que dá nome à montagem.
“Ao abordar as aventuras e descobertas do quarteto, o clássico infantil aborda com delicadeza conceitos como amizade, coragem e a importância de acreditar em si mesmo. Trata-se de uma adaptação para o teatro de uma das maiores obras da história do cinema”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
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