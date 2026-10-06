Abastecimento pode ter intermitência na região da Praia Azul amanhã

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana está realizando, nesta semana, a troca de um trecho de 100 metros da rede de água na Avenida Heitor Siqueira, na região da Praia Azul. Nesta quarta-feira (7), poderá ocorrer intermitência no abastecimento em razão da interligação da nova tubulação.

De acordo com a autarquia, o serviço foi necessário após a identificação de vazamentos recorrentes nesta rede. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim do dia.

Os bairros que podem ser afetados são: Jardim Santa Lúcia, Jardim Nova Aliança, Jardim Barra do Cisne, Loteamento Marinho F. Jorge, Balneário Salto Grande, Bairro Olho D’Água, Balneário Riviera, Recanto Azul, Jardim do Lago, Jardim São Benedito, Jardim da Mata, Parque Dom Pedro II e Jardim Santo Antônio.

O DAE orienta os moradores a utilizarem água de forma consciente, principalmente durante o período de execução do reparo.