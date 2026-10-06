Teatro Municipal Manoel Lyra recebe espetáculo de humor “Vá Idosas – O Show”

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O Teatro Municipal “Manoel Lyra”, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe no próximo domingo (11), às 19 horas, o espetáculo de humor “Vá Idosas – O Show”. A apresentação tem classificação indicativa de 10 anos.

O espetáculo acompanha Geni e Lurdes, interpretadas por Cléber Parpinelli e Roy Degrossoli, personagens conhecidas nas redes sociais por seus comentários sobre situações do cotidiano. A montagem aborda, com humor, temas relacionados à vida na terceira idade, incluindo memórias, relações pessoais, desafios do dia a dia e situações contemporâneas.

A proposta também trata de questões relacionadas ao envelhecimento e à quebra de estereótipos sobre a terceira idade, apresentando histórias e reflexões a partir das personagens.

Os ingressos estão disponíveis nas modalidades inteira, meia-entrada, solidário e promocional e custam a partir de R$ 25. Eles podem ser adquiridos pelo site megabilheteria.com ou na bilheteria do Teatro.

O evento integra a programação de espetáculos realizados no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, localizado na Rua João XXIII, no Centro..

SERVIÇO

Vá Idosas – O Show

Data: 11 de outubro (domingo)

Horário: 19 horas

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” – Rua João XXIII, 61, Centro

Classificação: 10 anos

Ingressos: megabilheteria.com ou na bilheteria do Teatro

Informações: (19) 3464-9424 – ramal Teatro e (19) 98198-1491

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