Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, visita moradores do Vida Longa

Leia + sobre política regional

No dia 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, a primeira-dama de Santa Bárbara d’Oeste e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, visitou os moradores do Vida Longa “Rosemeire de Oliveira – Rose”, no Cândido Bertini. A visita foi acompanhada da secretária de Desenvolvimento Social, Maria Cristina Silva.

“Eu fiquei muito feliz em conhecer os moradores desse equipamento social tão importante que é o Vida Longa. Pude dar um abraço em cada um, ouvir histórias de vida e até conhecer as casas. O mais importante foi poder dar conselhos sobre a importância de fazer exercícios, se alimentar bem, valorizar a vida e participar das atividades junto com eles”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

“O Vida Longa integra a política pública voltada às pessoas idosas em Santa Bárbara d´Oeste, que tem avançado muito por conta do olhar especial do prefeito Rafael Piovezan e do trabalho dedicado da Cristina e toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social”, concluiu a presidente.

Durante a visita, as mulheres estavam participando de uma atividade de arteterapia, construindo com papel e tinta objetos de decoração. E os homens estavam jogando truco. A equipe serviu um delicioso lanche com suco de acerola e geleia de amora, colhidas das árvores do Vida Longa. Foi uma tarde de muitas histórias e afeto juntos aos moradores e equipe.

Maria de Lourdes Jesus dos Santos é a moradora com mais idade do condomínio. Com 80 anos, ela é muito ativa e contou sobre sua rotina à primeira-dama. “Eu trabalho três dias por semana, sou cuidadora há muitos anos e a pessoa só aceita ser cuidada por mim. Nos outros dias, eu lavo minha roupa, cozinho, costuro, vou à missa, vou visitar meus filhos, vou ao shopping passear, onde tem festa eu estou lá”, afirmou a moradora. “Aqui é muito tranquilo, só tenho a agradecer”, ressaltou.

“Todo dia eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por este lugar aqui. Eu amo de coração os amigos, a equipe. Agradeço ao Estado e à Prefeitura, aqui é um pedaço do céu. Eu estou feliz e em paz”, disse o morador José Filisbino Dias, de 68 anos.

Os moradores do Vida Longa são pessoas idosas com vínculos familiares fragilizados ou sozinhas, que têm autonomia. Elas podem utilizar as residências e participar de diversas atividades programadas, como as aulas do Programa QualiVida, cultivo da horta, arteterapia, de leitura, entre outras.

O Vida Longa foi entregue pelo prefeito Rafael Piovezan em 4 de maio de 2023. A gestão e execução do programa é da Secretaria de Desenvolvimento Social. A avaliação para inclusão dos idosos no programa ocorre mediante os encaminhamentos recebidos pela rede socioassistencial, com processo de busca ativa e devida avaliação técnica conforme regras estabelecidas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP