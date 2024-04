Um carro modelo Polo pegou fogo, na Avenida Europa

no sentido Centro, próximo ao Tiro de Guerra (TG) em Americana. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (24). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas.

A Guarda Civil foi chamada para atender a ocorrência.

