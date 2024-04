O sobrenome de peso no sertanejo, “Rico”, faz com que todos os holofotes estejam direcionados para ele. Afinal, Sâmi carrega um DNA de talento, coragem e ousadia – todos atributos herdados do pai, José Rico, um dos mais importantes nomes na história da música brasileira. Protagonizando o próprio enredo, Sâmi Rico lança mais uma faixa, “Marmitinha”, que chega em todas as plataformas de distribuição digital. A faixa também ganhou um clipe assinado por Jacques Jr., disponível no YouTube ASSISTA

O amor continua a ser o tema central de “Marmitinha” assinada pelo próprio Sâmi Rico em parceria com Vinni Miranda, Gui Prado, Fátima Leão, Valéria Leão e Vini Leão – que também é o responsável pela produção musical.

Mais uma vez, Sâmi Rico reforça a sua essência e, ao contrário do que muitos esperavam, segue um estilo próprio. “Não existe e nunca existirá comparação com o meu pai. Ele era e sempre será único.Existe o meu jeito, a minha forma de fazer música. O que tenho em comum com meu pai é esse amor imensurável pela música“, conta o filho de Zé Rico.

Pelas lentes de Jacques Jr., Sâmi aparece em um show bem intimista dando vida à “Marmitinha”. “É uma música que fala sobre uma relação que tinha tudo para dar certo, mas acabou se perdendo no meio do caminho, se desconectando. As vezes não existe um motivo claro, apenas tempos diferentes. A ‘Marmitinha’ fala exatamente isso, das expectativas criadas e da realidade, da saudade que fica para um dos lados“, completa.

“Marmitinha” faz parte de uma série de lançamentos já iniciada por Sâmi com “Bêbado Sem Noção”. A autoral, que faz uma homenagem a Zé Rico com um trecho de “Decida”, foi o primeiro material que chegou ao mercado surpreendendo os críticos e especialistas, não apenas pela qualidade vocal de Sâmi, mas pelo talento para compor.

“Espero que o público receba ‘Marmitinha’ com o mesmo carinho de ‘Bêbado Sem Noção’. É um momento muito importante da minha carreira, um novo passo que estou seguindo. Contar com esse respeito de todos tem sido muito gratificante. Eu só agradeço por tudo“, encerra.

Assista https://youtu.be/KnhArDpoCsw?si=9PKiwKJ7sH3fBMQm